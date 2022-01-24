Вашингтон, , 14:33 — REGNUM В Средиземное море направляется американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Как сообщает Associated Press, этот атомный военный корабль и 5 тыс. человек его экипажа примут участие в военных учениях НАТО под названием Neptune Strike 22.

Авианосец ВМС США Гарри Трумэн U.S. Navy

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Отмечается, что военные учения должны начаться 24 января и продлиться до 4 февраля.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, учения «продемонстрируют способность НАТО интегрировать эффективные наступательные возможности авианосной ударной группы в масштабные операции по сдерживанию или обороне стран альянса».

Кирби добавил, что ударная группа наряду с несколькими другими союзниками НАТО «примут участие в скоординированных морских маневрах, отработке методов ведения противолодочной борьбы и отработке ведения дальних ударных операций».

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, которые должны будут «продемонстрировать» президенту России Владимиру Путину «серьезность» стран Запада из-за ситуации вокруг Украины, выступил ранее член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.