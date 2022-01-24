Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV) представил клип на недавнюю композицию под названием Stoned. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале клипмейкера Wavylord 24 января.

Youtube (сс) Esther Vargas

В минималистичном видео артист зачитывает строчки из трека, проводя время на студии звукозаписи, а также развлекаясь со своими друзьями. Съемки клипа проходили на территории США.

Напомним, что в 2022 году Trippie Redd успел принять участие в съемках сразу двух других клипов. Так, ранее рэпер представил видеоклип на сольную песню Uh Uh, а также появился в ролике на совместный с Tyla Yaweh (Тайлер Джамал Браун) и PnB Rock (Раким Аллен) трек под названием Do No Wrong.

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