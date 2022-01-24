Сеул, 24 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль вновь опередил по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

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Согласно результатам опроса, проведенного 16 по 21 января среди 3046 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 42% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 36,8%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль прибавил 1,4% голосов, а Ли Чжэ Мён — 0,1%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (10%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (2,5%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 41%. Не одобряют деятельность главы государства 55,1%.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 31,9%, оппозиционной партии «Сила народа» — 38,4%, Народной партии — 8,7%, партии Справедливости — 3,8%.