* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 24 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Ираке уничтожены семеро боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 января сообщил представитель командующего вооружёнными силами республики Яхья Расул, передаёт новостной портал Shafaq News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Уточняется, что четверо террористов были ликвидированы в результате ударов иракских истребителей F-16 в районе горного массива Макхуль в провинции Салах-эд-Дин. Выследить их помогли сотрудники Федерального агентства разведки и расследований при МВД республики.

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В этом же районе были уничтожены ещё трое экстремистов, в том числе двое главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с поясами смертников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января представители Командования армии Ирака заявили об отправке подкреплений в район северного участка границы с Сирией. Решение было принято после того, как из тюрьмы сирийского города Хасака удалось сбежать группе боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как пояснил высокопоставленный сотрудник служб безопасности провинции Анбар Ахмед аль-Махлави, войска перебрасываются на границу для предотвращения возможного прорыва боевиков на иракскую территорию. При необходимости — к операции будет привлечена армейская бронетехника и авиация, отметил он.