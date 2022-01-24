Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Государственная компания «Российские автомобильные дороги» частично расширит трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Два соответствующих аукциона объявлены на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Трасса М-4 Ромашова Елена

Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» затронет участок дороги с 907 по 925 км. Стоимость работ по первому контракту оценена в 702 млн рублей, по второму контракту — в 530 млн рублей.

Подрядчик должен до 20 декабря 2023 года провести все дорожные работы, нанести разметку, установить дорожные знаки. В результате транспортная артерия, соединяющая Москву с Новороссийском, будет расширена с четырёх до шести полос.

К участию в торгах допускаются только малые и средние предприятия.