Самара, 24 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Большой всплеск активности инвесторов, которые работают с металлом, ожидают в особой экономической зоне (ОЭЗ) Тольятти. Об этом 24 января сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов во время поездки на строящиеся объекты Жигулевска, Тольятти и Ставропольского района.

Металлургия

Кудряшов побывал на площадке логистического центра Магнитогорского металлургического комбината. Это предприятие создало в особой экономической зоне Тольятти крупный производственно-логистический центр для нужд автопромышленности площадью свыше 30 тысяч кв. метров. При этом складская мощность площадки составляет 150 тысяч тонн.

Сообщается, что произведенный в Магнитогорске металл будет храниться на этой логистической площадке. Отсюда будут обеспечиваться автозаводы России металлопрокатом объемом от 500 тысяч тонн ежегодно. Здание центра уже построено.

«Буквально на следующей неделе мы заключаем соглашение с новым инвестором особой экономической зоны, который будет работать вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Предприятие будет заниматься переработкой металла. Это новые рабочие места и новые инвестиции. Сейчас мы ожидаем очень большой всплеск активности инвесторов, которые работают с металлом, занимаются заготовкой, нарезкой, изготовлением различного рода изделий, все это будет размещаться здесь, в Особой экономической зоне Тольятти. И буквально через месяц в экспертизу зайдет проект создания сетей для третьей очереди особой экономической зоны», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области за три квартала 2021 года выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» составила более семи млрд рублей.