Астана, 24 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Штат инвестиционного фонда «Самрук-Казын», созданного для повышения благосостояния Казахстана, будет сокращён вдвое. Об этом 24 января сообщает пресс-служба холдинга.

Sk.kz Фонд «Самрук-Казына»

Согласно данным, обнародованным на сайте фонда, вместо 248 работников там останутся работать только 124. Количество руководителей сократят с десяти до пяти.

Сообщается, что структурные подразделения холдинга сократят на 33%, а должности советников выведут за штат. Все зарубежные представительства предприятия ликвидируют.

По информации пресс-службы, также на согласование в минфин Казахстана направлен новый порядок закупок.

«Существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал деятельность «Самрук-Казына». Он заявил, что глава фонда Алмасадам Саткалиев«уйдет в небытие, как и сам фонд», если в течение месяца не проведёт реформы.