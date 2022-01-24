Стокгольм, 24 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. 23 января директор школы в Эркелъюнге (лен Сконе, юг Швеции) был вынужден попросить родителей 900 учеников обеспечить своих детей едой, поскольку в школе перестала работать столовая. Причина невозможности получить комплексное питание в школе заключается в том, что все повара либо больны COVID-19, либо находятся на карантине. Об этом 24 января сообщил телеканал SVT Nyheter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Печально, что у нас так людей заболело столько, что мы вынуждены закрыть школьный ресторан Gyllet», — заявил в интервью SVT руководитель отдела образования Кристиан Линдгрен.

Отмечается, что родителей попросили снабдить детей едой по крайней мере 24 и 25 января. С 26 января администрация начнет закупать обеды у других поставщиков.

«Я сяду и начну обзванивать другие рестораны», — пообещал Линдгрен.