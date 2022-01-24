Афины , , 14:30 — REGNUM Государственный министр Греции Йоргос Герапетритис назвал пять основных изменений в системе здравоохранения за время пандемии. Об этом он рассказал в интервью газете Ta Nea 23 января.

Флаг Греции

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Первым из них, по его словам, является укрепление системы здравоохранения за счет набора 2100 постоянных врачей и 14 000 медсестер и другого медицинского персонала, а также создания более чем двух отделений интенсивной терапии среди прочего. Второе — это успешная программа вакцинации.

В частности, он упомянул, среди прочего, об адекватности вакцин, оцифровке процедуры назначения и большом количестве центров вакцинации.

По его словам, третье — участие частного сектора в национальной системе здравоохранения. Четвертое — цифровизация. Пятое — принятие ковид-сертификата ЕС и других соответствующих нормативных актов, которые оказали положительное влияние на греческий туризм, отметил он.