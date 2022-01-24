Стивен Кинг написал фэнтези-роман о путешествиях в другой мир
Вашингтон, 24 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Сети появились первые подробности новой книги Стивена Кинга под названием «Сказка» (Fairy Tale). Об этом 24 января пишет «Мир Фантастики».
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Стивен Кинг
«Сказка» — это фэнтези-роман, который расскажет о семнадцатилетнем юноше Чарли. По сюжету, он получит в наследство дом c порталом, ведущим в другой мир.
Издатели книги также официально объявили дату её выхода — 6 сентября 2022 года.