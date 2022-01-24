Бухарест, , 14:25 — REGNUM В Румынии за последние 24 часа выявили более 12 000 случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом в новейшей истории страны. Об этом 24 января сообщает Румынское телевидение.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, наибольшее число заражений отмечено в Бухаресте, Яссах, Тимишоаре, Плоешти и других крупных городах страны. Всплеск случаев заражения зарегистрирован в нескольких районах на границе с Украиной и Венгрией. Сообщается о 42 людях, умерших в период с 10:00 23 января по 10:00 24 января нынешнего года.

По некоторым данным, власти Румынии планируют ужесточение действующего карантинного режима. Предполагается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании румынского правительства.

Напомним, по состоянию на 24 января количество выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, в общей сложности составило 2,02 млн. человек. Из них скончалось 59 547 граждан.