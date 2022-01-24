Москва, 24 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В России планируется создать образовательно-производственные кластеры, которые помогут учащимся техникумов получить востребованные профессии. Об этом 24 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

По его словам, правительство утвердило правила предоставления грантов на поддержку таких кластеров, а создание предусмотрено в рамках новых социально-экономических инициатив. Формирование центров будет производиться на основании партнёрства колледжей и техникумов с предприятиями реального сектора.

«Они позволят сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, под целевой заказ и с соответствующим обновлением образовательной программы и учебных планов, а также требованиями к квалификации выпускников», — сказал Мишустин.

В ближайшие три года планируется создание 210 кластеров. Отбором займётся Минпросвещения РФ. Победитель получит из бюджета 100 млн рублей.