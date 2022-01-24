* запрещённая в России организация

Осло, , 15:06 — REGNUM Переговоры между представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и западными странами продолжаются в Осло. Однако ни министр иностранных дел Норвегии, ни представители Швеции не будут участвовать в дискуссиях между боевиками и странами Запада. Об этом 24 января сообщил шведский телеканал SVT.

Осло dconvertini

Делегацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавляет министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.

Ранее власти Норвегии пригласили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к себе в страну, чтобы попытаться смягчить тяжелый гуманитарный кризис в Афганистане. В начавшихся 23 января переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвуют представители ЕС и других западных стран, включая Великобританию и США.

По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, разговор не следует рассматривать как легитимацию Норвегией действий террористов. Планируется, что переговоры продлятся до 25 января.

«Эти встречи не являются легитимацией или признанием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но мы должны поговорить с реальными властями в стране», — написала Хюитфельдт в письменном заявлении.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.