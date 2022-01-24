Чебоксары, , 14:22 — REGNUM Последняя неделя января в Чувашии будет морозной, ожидаются небольшие снегопады. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, предстоящие морозы будут сопровождаться слабым ветром. 24 января температура составит в среднем −8…−10 градусов, а затем ожидается похолодание до −10…−15 градусов, по ночам температура будет опускаться до — 20 градусов.

Синоптик-любитель отмечает, что периодически будет идти небольшой снег и сохранится высокая влажность. Солнце, скорее всего, останется за облаками.

Ближе к выходным (29 — 30 января) из-за прохождения фронтов атлантического циклона снегопадов станет больше. Но при этом температура поднимется до — 7 градусов.

По предварительным данным, февраль начнётся с ещё «более мягкой погоды».