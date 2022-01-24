Москва, , 14:21 — REGNUM Желание приобрести недвижимость должно подкрепляться личными финансовыми возможностями, а также подходящими внешними условиями для реализации замысла, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Примерно 1,5 года назад все эти составляющие для многих покупателей совпали — появилась льготная ипотека на новостройки для всех категорий граждан по самой низкой ставке за всю историю ипотечного кредитования до 6,5%, и до ажиотажного спроса цены на строящуюся жилую недвижимость были вполне приемлемы.

Вскоре совокупность упомянутых факторов в сочетании с экономической ситуацией в стране сказались на стремительном удорожании недвижимости по отдельным регионам более чем на 30−40%, ключевая ставка ЦБ РФ выросла, влияя на рост ставок по кредитам, инфляция также выросла.

При этом доходы населения страны в общей массе не только не выросли, но и сократились, а льготная ипотека перестала быть такой же льготной и доступной, как была изначально.

В условиях дорогой ипотеки, которая является пока основным инструментом для приобретения жилья, растут расходы на ее обслуживание. Выросшая в цене недвижимость подразумевает более высокий бюджет покупки.

При необходимости купить новое жилье, но имея ограниченный доход и накопления, которые не успели также существенно увеличиться, потенциальные покупатели начинают рассматривать менее бюджетные и менее габаритные объекты, или же расположенные в более отдаленных и менее комфортных районах для проживания. Общий спрос сокращается.

Строящиеся объекты жилой недвижимости из-за удорожания строительных материалов и земельных активов, увеличения общих расходов на строительство и перехода застройщиков на эскроу-счета и проектное финансирование, уже на начальной стадии зачастую превышают по стоимости аналогичные по параметрам квартиры на вторичном рынке.

К тому же, новую квартиру в бетоне, после получения ключей (а последнее время далеко не многие застройщики передают объекты вовремя, без задержек), нужно ремонтировать. Расходы на ремонт выросли кратно за последние несколько лет.

Если новостройка куплена с ремонтом от застройщика, иногда это аналогично «коту в мешке», и тоже нужно быть материально готовым к дополнительным расходам и издержкам.

Многочисленные нюансы ведут к тому, что спрос на приобретение недвижимости уже не такой, как годом ранее», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, застройщики в России готовы снижать цены в 2022 году, заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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