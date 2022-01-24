Москва, 24 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Желание приобрести недвижимость должно подкрепляться личными финансовыми возможностями, а также подходящими внешними условиями для реализации замысла, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Примерно 1,5 года назад все эти составляющие для многих покупателей совпали — появилась льготная ипотека на новостройки для всех категорий граждан по самой низкой ставке за всю историю ипотечного кредитования до 6,5%, и до ажиотажного спроса цены на строящуюся жилую недвижимость были вполне приемлемы.

Вскоре совокупность упомянутых факторов в сочетании с экономической ситуацией в стране сказались на стремительном удорожании недвижимости по отдельным регионам более чем на 30−40%, ключевая ставка ЦБ РФ выросла, влияя на рост ставок по кредитам, инфляция также выросла.

При этом доходы населения страны в общей массе не только не выросли, но и сократились, а льготная ипотека перестала быть такой же льготной и доступной, как была изначально.

В условиях дорогой ипотеки, которая является пока основным инструментом для приобретения жилья, растут расходы на ее обслуживание. Выросшая в цене недвижимость подразумевает более высокий бюджет покупки.

При необходимости купить новое жилье, но имея ограниченный доход и накопления, которые не успели также существенно увеличиться, потенциальные покупатели начинают рассматривать менее бюджетные и менее габаритные объекты, или же расположенные в более отдаленных и менее комфортных районах для проживания. Общий спрос сокращается.

Строящиеся объекты жилой недвижимости из-за удорожания строительных материалов и земельных активов, увеличения общих расходов на строительство и перехода застройщиков на эскроу-счета и проектное финансирование, уже на начальной стадии зачастую превышают по стоимости аналогичные по параметрам квартиры на вторичном рынке.

К тому же, новую квартиру в бетоне, после получения ключей (а последнее время далеко не многие застройщики передают объекты вовремя, без задержек), нужно ремонтировать. Расходы на ремонт выросли кратно за последние несколько лет.

Если новостройка куплена с ремонтом от застройщика, иногда это аналогично «коту в мешке», и тоже нужно быть материально готовым к дополнительным расходам и издержкам.

Многочисленные нюансы ведут к тому, что спрос на приобретение недвижимости уже не такой, как годом ранее», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, застройщики в России готовы снижать цены в 2022 году, заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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