Варшава, 24 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. 23 января в Польше выявили рекордно большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии. Об этом сообщило министерство здравоохранения Польши на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В воскресенье, 23 января, было зарегистрировано 40 876 случаев заражения за сутки. Это рекордно большое число с начала пандемии в Польше в марте 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом, в ведомстве указывают, что рекорд по смертности людей от COVID-19 за сутки все еще не побит. Причиной этому, как говорится в сообщении, может служить более легкий характер течения заражения новым штаммом вируса «Омикрон» по сравнению с предыдущим штаммом «Дельта».