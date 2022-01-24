Минск, 24 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Постоянно будет идти работа по расследованию уголовного дела по делу о геноциде народа Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Об этом 24 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора страны Андрея Шведа, его слова проводит пресс-служба президента республики.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Это будет, конечно же, постоянная работа. Слава богу, что еще хоть старики глубокие, но они живы, которые нам подсказывают, в каком направлении работать и где искать эти факты в нашей матушке земле», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что в настоящее время в Белоруссии ведутся масштабные раскопки для расследования фактов геноцида населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время обстановка на южных границах Белоруссии постоянно усложняется.