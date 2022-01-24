Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM В Ростовской области в стенах областного перинатального центра родилась первая в 2022 году тройня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 января.

Тройня Google.Images

На свет появились мальчик весом 2100 граммов и две девочки весом 1880 и 1805 граммов. Дети появились на свет без осложнений. Младенцев назвали назвали Радмир, Лиана и Ларина. Их дома ждут двое старших братьев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году родилось около 35 тыс. младенцев, из них 350 двоен и три тройни.

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