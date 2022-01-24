Варшава, 24 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Власти Польши не планируют эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины, заявил 24 января заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

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«На данный момент эвакуация из Украины семей польских дипломатов не планируется», — сказал он Польскому агентству печати.

По его словам, польское внешнеполитическое ведомство «внимательно следит за ситуацией» на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне якобы растущей угрозы «вторжения» России на Украину посольство Великобритании в Киеве отозвало некоторых своих сотрудников.

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