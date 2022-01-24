Токио, , 14:17 — REGNUM Японский геймдизайнер Тосихиро Нагоси, наиболее известный по созданию серии игр Yakuza, основал свою собственную студию. Информация об этом появилась на официальном сайте Nagoshi Studio 24 января.

Yakuza: Like a Dragon Иван Шилов © ИА REGNUM

Студия Nagoshi Studio является активом китайском компании NetEase. Тосихиро Нагоси возглавит её в должности президента и исполнительного директора. Ожидается, что разработчики будут создавать высококачественные игры для консолей, которые позже будут выпускаться во всём мире.

Добавим, что Тосихиро Нагоси рассказал о своём уходе из SEGA в октябре 2021 года. Он проработал в компании более 30 лет.

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