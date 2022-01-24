Токио, 24 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Тосихиро Нагоси, наиболее известный по созданию серии игр Yakuza, основал свою собственную студию. Информация об этом появилась на официальном сайте Nagoshi Studio 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Yakuza: Like a Dragon

Студия Nagoshi Studio является активом китайском компании NetEase. Тосихиро Нагоси возглавит её в должности президента и исполнительного директора. Ожидается, что разработчики будут создавать высококачественные игры для консолей, которые позже будут выпускаться во всём мире.

Добавим, что Тосихиро Нагоси рассказал о своём уходе из SEGA в октябре 2021 года. Он проработал в компании более 30 лет.