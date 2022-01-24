Нижний Новгород, , 14:16 — REGNUM 32% нижегородцев, принимавших участие в опросе недовольны новым местом работы. 41% респондентов высказал противоположное мнение, а 12% вообще не увидели разницы. Об этом написали нижегородские СМИ 24 января, со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Увольнение Александра Побирей

По данным портала «В городе N» в новом 2022 году 74% опрошенных «намерены сменить работу».

«Чаще всего задумываются об этом представители сферы продаж — 72%, административный персонал — 72%, банковские служащие — 65%».

Компания выявила закономерность между желанием сменить деятельность и возрастом. Так, к изменениям больше склонны люди старшего поколения: если среди респондентов 18−24 лет такие планы есть только у 46%, то среди 45−54-летних — у 63%.

«В качестве нового места работы респонденты рассматривают информационные технологии — 14%. Далее идут сферы «административный персонал» — 12%, «добыча сырья» — 10%, «маркетинг, реклама, PR» и «высший менеджмент» — по 8%», — сообщили в HeadHunter.