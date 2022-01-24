Оренбург, 24 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Оренбургская область в 2021 году испытывала значительный кадровый голод в мигрантах. На стройках нуждались в 12 300 специалистах разных направлений, тогда как в 2019 году — в 5 тысячах. Об этом на брифинге 24 января сообщила министр труда и занятости населения региона Наиля Исхакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство

По ее словам, из-за пандемии произошел большой отток мигрантов. Обострилась кадровая проблема в строительстве, логистике, сельском хозяйстве. Это традиционные отрасли экономики, в которых активно была занята иностранная рабочая сила.

«В любом случае эти места были заняты. Мы эти вакансии, так скажем, закрыли», — сказала глава минтруда.

Работодатели предлагали мигрантам для работы на стройках около 30 тыс. рублей в месяц, гражданам России — в районе 50 тысяч рублей. Но за эти деньги на оренбургские стройплощадки трудно было найти работников. Людям куда выгоднее быть занятыми в строительстве частных коттеджей и получать по 3 тыс. рублей в день.

Решая проблему дефицита кадров, минтруда работает с выпускниками колледжей по строительным профессиям и трудоустраивают их.