Симферополь, , 14:15 — REGNUM Уголовное дело по факту ложных сообщений о готовящихся терактах в образовательных учреждениях Крымского полуострова возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГСУ СКР 24 января. Дело возбуждено по ч.3 ст.207 УК РФ. Производство предварительного следствия поручено следственной группе управления по расследованию особо важных дел, состоящей из наиболее опытных сотрудников.

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Предварительно установлено, что с 06:00 21 января «неустановленные лица в целях дестабилизации деятельности органов власти и дезорганизации работы органов правопорядка, необоснованного отвлечения сил и средств правоохранительных органов и служб» разослали по электронной почте ложные сведения о заминировании образовательных учреждений полуострова. По данным следователей, ложные сообщения о минировании поступило как минимум в 60 учреждений образования — и школы, и вузы.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказал уверенность. что все сообщения о готовящихся терактах поступили из-за границы.