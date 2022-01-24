Калининград, , 14:15 — REGNUM Корветы Балтийского флота «Стойкий» и «Сообразительный» отправились в дальний поход для участия в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Об этом сообщили 24 января журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

Корвет «Стойкий» Дарья Драй © ИА REGNUM

Основные задачи похода боевых кораблей — участие в военно-морских учениях, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана. За время плавания на корветах пройдут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, будут проведены боевые упражнения.

На корветах базируются палубные вертолёты Ка-27, их экипажи проведут в море лётные смены, потренируются в поиске субмарин условного противника, обнаружении надводных целей, поиске и спасению на воде.

Для обеспечения безопасности на кораблях находятся группы антитеррора. Морские пехотинцы также проведут тренировки по отражению атак на корабли.

Отмечается, что для обеспечения безопасности отряда на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон морские пехотинцы проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВМФ Евменов заявил, что в 2022 году российский флот будет действовать во всех районах Мирового океана. В течение года запланированы 950 тактических и командно-штабных учений с участием российских моряков.

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