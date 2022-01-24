село Домна, , 14:13 — REGNUM В населенных пунктах Забайкалья не должно быть агрессивных животных. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов в связи с трагедией в Домне, где агрессивные животные загрызли ребёнка.

Злая собака

Также глава Забайкалья поручил построить сеть кустовых приютов для отловленных бездомных собак. Поставлена задача немедленно заключать контракты на отлов безнадзорных животных и сделал акцент на изменения нормативно-правовой базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января семилетняя девочка пропала в забайкальском Домне после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Ранее о необходимости ужесточения федерального закона о бродячих животных заявили мэр города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае Евгений Моисеев и мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

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