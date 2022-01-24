Белгород, , 14:16 — REGNUM Заработную плату на 35% увеличили водителям коммунальной техники в Белгороде. Об этом 24 января на своей странице в социальной сети сообщил мэр Антон Иванов.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы администрации, работы по уборке снега коммунальщики ведут круглосуточно. Однако в управлении Белгорблагоустройства не хватает трактористов и водителей категории С, чтобы задействовать всю имеющуюся технику.

«Принял решение пересмотреть систему оплаты труда, за счёт чего удалось увеличить заработную плату на 35%. Те, кто не трудоустроен сейчас, могут встать на учёт в Центр занятости населения и бесплатно пройти обучение на категорию С», — написал мэр.

Специалистам обещают полный соцпакет, заработную плату от 35 до 70 тысяч рублей и дополнительные стимулирующие выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе запустили интерактивную карту по контролю за уборкой и содержанием дорог — в онлайн-режиме пользователи могут наблюдать за тем, сколько снегоуборочной техники задействовано муниципалитетами и её текущее местоположение.

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