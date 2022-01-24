Улан-Батор, , 14:12 — REGNUM Поступления от горнодобывающего сектора в общий бюджет Монголии увеличился в 2021 году и составил около 30% доходной части бюджета. Об этом сообщило Национальное статистическое управление Монголии.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

К концу 2021 года доходная часть бюджета Монголии достигла 14,1 миллиардов тугриков, что на 3,8 миллиарда тугриков или 37,0% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Из них доход от добычи полезных ископаемых достиг 4,1 млрд тугриков, увеличившись, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 1,4 млрд тугриков или на 53,9%.

Отметим, доходы государственного бюджета и экономика Монголии зависят от горнодобывающей отрасли, которая составляет 20% ВВП. Основным торговым партнером Монголии является Китай, после решения властей КНР о закрыть границы осенью 2021 года, в Монголии сократился экспорт горнорудной продукции.