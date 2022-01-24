Иерусалим, 24 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. За сутки, 23 января, в Израиле выявили 67 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Данных за предыдущий день от минздрава страны не поступало.

Израиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По последним данным, за сутки в стране обработано 287 952 теста, положительными оказались 29,63%, что является рекордным показателем за все время эпидемии. Предыдущий показатель, от 22 января, — 20,61%. Коэффициент заражений — 1,30.

В больницах находится 2181 ковид-пациент, в тяжелом состоянии — 783, в критическом — 205, на ИВЛ 144 — человека. Количество погибших выросло с 8393 до 8447.

Полностью привиты шесть млн жителей Израиля, ревакцинированы 4,42 млн, четвертый укол получили около 600 тыс. человек.