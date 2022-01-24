Кострома, , 14:20 — REGNUM Одно из наиболее известных культурно-туристических мест Костромы — резиденция Снегурочки увеличила показатели посещаемости в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегурочка Пресс-служба Администрации города Костромы

По информации управления культуры администрации города за 2019 год резиденцию посетили 15 тысяч гостей. В 2020 году из-за пандемии показатели «просели» более чем вдвое — до 7 тысяч человек. По итогам 2021 года через резиденцию прошли уже 17,2 тысячи гостей, что на 15% больше, чем в «допандемийный» год.

Кроме этого, сказочному персонажу удалось вернуть утраченную ранее популярность. В 2020 году упоминаемость Снегурочки в СМИ из-за коронавирусных ограничений снизилась на 10% — до 103 тысяч публикаций. Как сообщает аналитическое агентство «Смыслография», в 2021 году журналисты упомянули волшебницу в материалах уже 113 тысяч раз — на 1 тысячу больше, чем в 2019 году.

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