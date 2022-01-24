Улан-Удэ, 24 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ зафиксированы случаи, когда стерилизованные бездомные собаки, продолжают приносить потомство. Этот вопрос был поднят на обсуждении в комитете городского хозяйства, сообщает «МК в Бурятии».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голодная собака

Согласно требованиям законодательства, бродячих собак отлавливают, стерилизуют, оснащают бирками и отпускают обратно на улицу. Предполагается, что такие животные становятся менее агрессивными и перестают плодиться.

Однако в сети появились сообщения о беременных собаках с бирками. Председатель комитета Сергей Гашев обещал проверить эти случаи. Возможной причиной этого, в случае подтверждения информации, может быть недобросовестность подрядчиков, либо фальшивые бирки.

«У нас всё в электронных журналах. И если окажется, что эта собака ранее уже была отловлена и прошла всю процедуру ОСВВ, и при этом приносит потомство — будут методы воздействия вплоть до уголовной ответственности», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема безнадзорных собак в республике обострилась год назад после серии нападения на людей. Спустя год вопрос был вновь поднят после убийства собаками людей в Якутии и Забайкальском крае. Власти Улан-Удэ предложили доработать закон о гуманном обращении с животными.

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