Брюссель, , 14:10 — REGNUM Власти должны серьёзно задуматься о деструктивности своей собственной политики перед лицом новой коронавирусной инфекции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 24 января, комментируя брюссельские акции протеста против новых ограничительных мер.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Как сообщалось ранее, в акции протеста 23 января приняли участие около 50 тысяч человек. Акция завершилась столкновениями с полицией и разгромом нескольких зданий в так называемом «Европейском квартале», где располагаются учреждения ЕС.

« Думаю, что люди, вышедшие на улицы Брюсселя, протестовали не только против санитарных ограничений, но против общей бездарности в ответе на так называемую «пандемию» и особенно — всего того, что в этой связи происходит в сфере попрания прав граждан.

Люди видят, что политическая и денежная составляющие предпринимаемых в данной связи мер намного превосходят собственно медицинскую составляющую. Прививки не работают так, как должны работать настоящие прививки: привитые, может быть, и болеют не так сильно, но заражают других точно так же, как непривитые. По мере увеличения числа вакцинированных число заражений новой коронавирусной инфекцией в большинстве стран растёт. Вопрос о реальном отрицательном влиянии многократных прививок на состояние общего иммунитета человека уводится в тень. Ущерб от карантинных и санитарных мер огромен: это ущерб экономике, общему здравоохранению, психике людей, культуре в широком смысле слова. Может быть, не все протестующие это понимают именно так, но все эти, а также другие аргументы в их мотивации присутствуют.

Одним словом, основания для протеста налицо и, думаю, что предстоят ещё очень серьёзные судебные процессы против властей тех стран, где санитарно-карантинные гайки закручиваются особенно рьяно. В Европе практика правовой защиты более развита, чем у нас, и мы видим, что в Великобритании, например, правительство явно испугалось грозящих ему исков, неизбежной ответственности, хотя и объясняет снятие антиковидных ограничений «снижением уровня заболеваемости». Это при более чем 70 тысячах заболевших в сутки!