Чебоксары, 24 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Чувашии при пожаре погибла женщина, с отравлением продуктами горения госпитализированы трое несовершеннолетних. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Углекислый газ

По данным ведомства, 23 января около 20:00 произошёл пожар в одном из домов по улице Строителей в Новочебоксарске. Спасатели отмечают, что в результате возгорания в детскую клиническую больницу Чебоксар с отравлением продуктами горения доставлены трое несовершеннолетних: двое парней 2005 и 2006 годов рождения и девушка 2006 года рождения.

По данным управления, одни из пострадавших — сын хозяев квартиры, двое других — его друзья, которые находились в гостях.

«Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что в момент возгорания родителей дома не было», — говорится в сообщении.

В Канаше во время пожара погибла 54-летняя хозяйка квартиры, расположенной в доме на улице Репина. По предварительной версии, к трагедии привела неосторожность при курении.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала января в республике зарегистрировано 72 пожара, жертвами стали пять человек, ещё шестеро получили травмы и столько же спасены. Нанесённый стихией ущерб оценивается предварительно в 932 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2022 года в Чебоксарах с отравлением угарным газом госпитализированы четыре человека, в том числе двое подростков.

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