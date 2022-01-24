Джакарта, 24 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Министерство религии Индонезии объявило, что с начала 2022 года в Саудовскую Аравию отправились 4674 паломника из Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Ранее у 87 из 414 паломников, вернувшихся в Индонезию после богослужений на Святой Земле, обнаружили положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда Малайзии объявило, что в январе страна примет от 5 000 до 10 000 индонезийских рабочих.