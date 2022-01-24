Кабул, , 14:08 — REGNUM Ахмад Масуд, лидер Фронта сопротивления, и бывший вице-президент Амрулла Салех отправились в Россию, чтобы встретиться с заместителем премьер-министра муллой Барадаром и муллой Якубом, исполняющим обязанности министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это подтвердил источник «Афганистан Игтернейшнл».

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Согласно источникам, Ахмад Масуд и Амрулла Салех выехали из Таджикистана в Россию. На данный момент неизвестно, состоялась встреча или нет.

Ранее бывший глава службы национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль заявил, что мулла Барадар и мулла Якуб отправились в «тайную» поездку в Россию.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт пока не прокомментировали эти сообщения.

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Некоторое время назад делегация Фронта национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом встретилась в Тегеране с исполняющим обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки.

Вероятно, начались новые усилия по возрождению процесса в Дохе.