Краснодар, 24 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Аэропорт Краснодара смог возобновить работу в 11:00 24 января, сообщили в пресс-службе аэропорта. Ранее аэропорт приостановил прием и отправку рейсов из-за погодных условий.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«Силами сотрудников аэропорта была взлетно-посадочная полоса и рулёжные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и приём воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса. 11 находятся на запасных аэродромах. Отменено к этому часу 13 рейсов», — сообщили в пресс-службе.

На странице аэропорта в «Вконтакте» пользователи, между тем, жалуются на некорректные данные онлайн-табло.

«Не актуальные данные на онлайн табло. Рейс ДР-155 на полпути развернули обратно и он отменен. А на табло по расписанию», — написал комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Краснодар фактически не принимал и не отправлял рейсы 23 января, с 06:00 24 января он возобновил работу, но практически сразу вновь закрылся. Между тем. в регионе за последние трое суток выпало рекордное количество осадков.