Красноярск, 24 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае задержаны подростки, причастные к распространению ложных сообщений о минировании школ и социальных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в Следственном комитете РФ.

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Уточняется, что следственные органы приняли к производству уголовные дела, возбужденные полицией по фактам ложных сообщений о минировании. Такие сообщения от неизвестных получили школы, детсады и социальные учреждения Красноярска.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились с участием полицейских и сотрудников краевого УФСБ. Выяснилось, что к лжеминированиям причастны двое 17-летних юношей — учащиеся одной из школ города Красноярска. Они подозреваются по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

По данным следствия, в конце декабря 2021 года 17-летний красноярец общался с неизвестными в одной из групп в мессенджере. Не желая посещать школьные занятия, а также с целью сорвать контрольную работу, он организовал рассылку ложной информации о минировании городских школ и других организаций.

24 декабря 2021 года неизвестные по электронной почте направили в органы госвласти ложные сведения о минировании школ и других организаций в городе и крае. Действуя по аналогичной схеме, подозреваемые направляли ложные сообщения о минировании с 13 по 19 января 2022 года. Как сообщало ИА REGNUM, эвакуации прошли в школах, детсадах и других учреждениях Красноярска и края.

По месту жительства подозреваемых изъяли сотовые телефоны, компьютерную технику, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений.

Молодые люди задержаны и заключены под стражу. Уголовные дела соединены в одно производство. Обстоятельства произошедшего выясняются.