Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) нарушает Конституцию РФ. Об этом говорится в заявлении «Ландскроны», фанатского объединения санкт-петербургского «Зенита», опубликованном 24 января.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Отмечается, что болельщиками был проведён правовой анализ поправок к закону о Fan ID.

«Мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определённости и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции РФ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по действующему законодательству болельщик может быть лишён права посещать матчи только на основании решения суда. А новый закон позволяет чиновникам лишить его права посещать матчи без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты московского «Спартака» объявили бойкот матчей из-за принятия закона о введении паспорта болельщика (Fan ID). К ним присоединились болельщики «Ростова».