Киев, 24 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Франция собирается провести эвакуацию с Украины своих дипломатов, а также членов их семей. Об этом 24 января сообщает украинский портал «Вести.ua» со ссылкой на источник в Верховной раде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«По неподтвержденной информации источника <…> из Верховной Рады, Франция также эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне якобы растущей угрозы «вторжения» России на Украину посольство Великобритании в Киеве отозвало некоторых своих сотрудников.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.