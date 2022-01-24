Прага, , 14:05 — REGNUM Власти Чехии пока не планируют отзывать с Украины сотрудников своего посольства, сообщила 24 января пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ленка До.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«МИД в данный момент не готовит [распоряжение об] отзыве членов семей сотрудников посольства [Чехии] на Украине или непосредственно самих этих сотрудников», — сказала она журналистам.

По ее словам, в МИД ежедневно собирается рабочая группа экспертов, которая анализирует развитие событий на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне якобы растущей угрозы «вторжения» России на Украину посольство Великобритании в Киеве отозвало некоторых своих сотрудников.

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