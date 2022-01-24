Москва, , 14:03 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России и изменение условий льготной ипотеки должны были привести к стабилизации рынка недвижимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО Региональная ассоциация оценщиков (СРО РАО) Кирилл Кулаков.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Цены на квартиры у застройщиков, если и будут снижаться, то ситуативно, в рамках акций, а не как устойчивый тренд.

И в этой ситуации главный вопрос в том, каков объем платежеспособного спроса.

Если уровень доходов не начнет устойчиво расти, мы можем получить стагнацию на этом рынке недвижимости.

Застройщики не будут готовы снижать цены до уровня себестоимости, а покупатели не будут готовы приобретать жилье на таких условиях», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские застройщики готовы снижать цены в 2022 году, но спрос на жилую недвижимость уже не будет расти такими темпами, как в прошлые годы, заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Читайте также: Появился прогноз о том, как в РФ изменится спрос на недвижимость