Москва, 24 января 2022, 14:03 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России и изменение условий льготной ипотеки должны были привести к стабилизации рынка недвижимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО Региональная ассоциация оценщиков (СРО РАО) Кирилл Кулаков.
Как сообщало ИА REGNUM, российские застройщики готовы снижать цены в 2022 году, но спрос на жилую недвижимость уже не будет расти такими темпами, как в прошлые годы, заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
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