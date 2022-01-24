Токио, , 14:02 — REGNUM Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима раскрыл некоторые подробности своей будущей игры. Об этом 24 января пишет «Игромания».

Хидео Кодзима Georges Seguin

По словам Кодзимы, сейчас он разрабатывает проект, который предложит геймерам ранее невиданный способ играть. В своём заявлении он упомянул, что раньше люди играли только дома, потом у них появилась возможность играть откуда угодно, а потом к этому добавилась возможность играть по сети — вероятно, геймдизайнер планирует выйти и за эти рамки.

Добавим, что сейчас Хидео Кодзима разрабатывает сразу две новые видеоигры. Сам он охарактеризовал свои проекты как «большой» и «сложный».

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