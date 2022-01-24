Краснодар, 24 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Рекордное количество осадков выпало за последние трое суток, с 21 января, на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона 24 января.

40.mchs.gov.ru Снегопад

«Синоптики предупреждают — в ближайшие сутки по краю возможно налипание снега, сильный ветер, в горном кластере лавиноопасно. Спасатели оказывают помощь водителям, МЧС организовали пункты обогрева на трассах. Все дорожные и коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме устранять последствия стихии», — прокомментировал в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 24 января штормовое предупреждение объявлено на территории всех муниципалитетов Краснодарского края.