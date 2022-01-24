Улан-Батор, 24 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Монголии 80−90% новых случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «Омикрон». Об этом сообщил Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии.

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По данным медиков, по сравнению с предыдущей волной пандемии, в этот раз значительно чаще стали болеть дети. Как заявили врачи из НИЦИЗ, в Монголии «Омикроном» болеют 73% госпитализированных детей младше 11 лет, которые не были вакцинированы. Большинство госпитализированных взрослых пациентов также не были привиты или получили только одну дозу вакцины от коронавируса.

В связи с распространением штамма «Омикрон» Минздрав призвал население активнее получать бустерную дозу вакцины. Результат исследований монгольских ученых показал, что риск непривитых людей заражаться штаммом «Омикрон» равен 100%, тогда как люди с бустерной дозой вакцины защищены от «Омикрона» на 75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 января 2022 года в Монголии началась вакцинация четвертой дозой вакцины от COVID. Все желающие могут получить четвертую дозу вакцины через три месяца после получения третьей дозы.