Брюссель, , 14:04 — REGNUM Переговоры по афганскому урегулированию в Осло с участием радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не следует считать подтверждением законности его полномочий в Афганистане. Об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила 24 января перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

Она подчеркнула, что власти Норвегии сами решают, с кем и о чём говорить. Контакты с некоторыми силами важны для того, чтобы доставлять в Афганистан гуманитарную помощь.

«Но важно, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не рассматривали это, как легитимизацию [их режима]», — сказала Линде.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация афганских радикалов во главе с министром иностранных дел во временном правительстве страны Амир Ханом Моттаки прибыла в Осло 23 января по приглашению МИД Норвегии. Радикалы участвуют в консультациях с различными афганскими общественно-политическими активистами и политиками из Норвегии и других стран.

Читайте также: Представители России не участвуют в межафганской встрече в Осло