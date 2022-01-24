МИД Швеции: межафганские переговоры в Осло не легитимизируют радикалов
Брюссель, 24 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Переговоры по афганскому урегулированию в Осло с участием радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не следует считать подтверждением законности его полномочий в Афганистане. Об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила 24 января перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
Она подчеркнула, что власти Норвегии сами решают, с кем и о чём говорить. Контакты с некоторыми силами важны для того, чтобы доставлять в Афганистан гуманитарную помощь.
«Но важно, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не рассматривали это, как легитимизацию [их режима]», — сказала Линде.
Как сообщало ИА REGNUM, делегация афганских радикалов во главе с министром иностранных дел во временном правительстве страны Амир Ханом Моттаки прибыла в Осло 23 января по приглашению МИД Норвегии. Радикалы участвуют в консультациях с различными афганскими общественно-политическими активистами и политиками из Норвегии и других стран.
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