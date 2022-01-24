Минск, 24 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. «Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Белоруссию, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Белоруссии», — заявил 24 января Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо и главу совбеза Александра Вольфовича.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко сообщил им, что «эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям» — якобы превращают из «донора безопасности в регионе» в «агрессоров». При этом США «нам угрожают», сообщил руководитель постсоветской республики.

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«Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Зачем Европейский союз свернул сотрудничество по линии вопросов границы? Они же свернули это сотрудничество. Это же не мы пошли на эту эскалацию отношений. Мы просто по факту реагировали. Поэтому действовать будем в интересах нашего государства, что бы нам ни говорили, как бы нас ни пугали», — подчеркнул несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

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