Токио, , 13:55 — REGNUM Nintendo разрабатывает ещё одну новую игру о приключениях Кирби. Об этом 24 января пишет портал Comic Book.

Kirby Fighters 2 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Информация о неанонсированном проекте появилась в рекламном ролике, приуроченном к скорому поступлению в продажу нового выпуска журнала Nintendo Dream. В нём указано, что 21 февраля 2022 года журнал предоставит не только информацию о Kirby and the Forgotten Land, но и о совершенно новой игре, «которую никто не ожидал».

Разработчики из Nintendo пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, что Кирби — это фантастическое розовое существо из одноимённой франшизы видеоигр. Его главной особенностью является умение копировать способности своих противников.

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