Токио, 24 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Nintendo разрабатывает ещё одну новую игру о приключениях Кирби. Об этом 24 января пишет портал Comic Book.

Иван Шилов ИА REGNUM Kirby Fighters 2

Информация о неанонсированном проекте появилась в рекламном ролике, приуроченном к скорому поступлению в продажу нового выпуска журнала Nintendo Dream. В нём указано, что 21 февраля 2022 года журнал предоставит не только информацию о Kirby and the Forgotten Land, но и о совершенно новой игре, «которую никто не ожидал».

Разработчики из Nintendo пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, что Кирби — это фантастическое розовое существо из одноимённой франшизы видеоигр. Его главной особенностью является умение копировать способности своих противников.